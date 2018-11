La CNIL méfiante concernant l’élargissement du fichier génétique de la Police

Élargir les possibilités d'identification grâce à l'ADN codant ?

Un deuxième amendement pour interdire la conservation de l'ADN codant

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) se montre particulièrement préoccupée de l'amendement qui prévoit d'élargir le Fichier national automatisé des empreintes génétiques, présenté un peu plus tôt ce mois-ci par le député LREM Didier Paris. Créé en 1998 et regroupant pas moins de 3 millions de profils génétiques, le FNAEG permet pour le moment une identification à l'aide des segments non codants d'ADN. Cette mise en garde intervient au moment où l'Assemblée Nationale doit débuter l'examen en séance du projet de loi de réforme de la justice.L'amendement en question prévoit d'élargir la possibilité d'identifier une personne via le FNAEG grâce à tout segment d'ADN, qu'il soit codant ou non-codant. Pour rappel, les segments non codants sont des empreintes ADN qui ne permettent pas de déterminer certaines caractéristiques génétiques telles que l'origine ethnique d'une personne. La CNIL explique que la limitation à l'ADN non codant est «». L'élargissement à l'ADN codant ainsi que la possibilité d'effectuer des recherches en parentèle «», selon elle. La recherche en parentèle permet aux enquêteurs de faire correspondre des profils existant dans le FNAEG avec des profils inconnus pouvant être prélevés sur des scènes de crimes en déterminantYoussef Badr, porte-parole du ministère de la Justice, justifie la nécessité de ce nouvel amendement : «». Le ministère estime par ailleurs que les progrès de la science rendent la distinction entre ADN codant et non codant «».La CNIL voit cette mesure d'élargissement d'un tout autre œil, et avertit des dangers inhérents à la modification du FNAEG : «». Par ailleurs, la commission estime que «».Néanmoins, «», Didier Paris a déposé un second amendement en séance. L'ajustement apporté ici concerne la conservation des ces informations génétiques dans le FNAEG :Seulement ce deuxième amendement ne fait nullement mention de la recherche en parentèle qui pourrait, indirectement, autoriser le fichage d'une bonne partie de la population. De plus, la version en vigueur du texte autorise uniquement la production de données à partir «», là où l'amendement indique seulement vouloir interdire l'enregistrement ou la conservation au sein de la base de données.Bienvenue à Gattaca ?