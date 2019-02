Trahisons et intrigues en hauts lieux : Facebook c'est Game of Thrones, selon Alex Stamos



Alexandre Boero pour Clubic.com

« Il y a un peu cette culture Game of Thrones parmi les cadres »

Pour les experts de l'organigramme de, Alex Stamos est une personnalité bien connue de la firme américaine. Cet ancien de Yahoo, qui enseigne désormais à l'Université de Stanford, a occupé le poste de. Interrogé le 10 février par Laurie Segall, de CNN, l'informaticien a dévoilé un tableau peu reluisant de ce qu'il se passe au sein du réseau social, comparant celui-ci à la plus célèbre des séries de HBO,Pour Alex Stamos, qui est tout de même tenu par une clause de non-dénigrement envers son ancien employeur, «». Le Californien d'origine s'explique en précisant que «».Stamos se rappelle s'être heurté à la Directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, durant son temps passé dans l'entreprise. Il se souvient notammentsur le réseau social (pour faire de la désinformation lors de l'élection présidentielle américaine de 2016 ) sans prévenir Sandberg, ce qui n'était pas bien passé au sein de la direction.Durant ses années passées à Menlo Park, Stamos reconnaît avoir «», tout en mettant la responsabilité de certains problèmes et scandales de Facebook directement, en tant que patron et fondateur de la société. «», a-t-il par ailleurs déclaré à Yahoo Finance, pour justifier son comportement parfois étonnant. «», a-t-il ajouté. Un vrai personnage...