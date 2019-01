Game Of Thrones : le teaser de la saison finale enfin dévoilé

Six épisodes de haut standing, promet HBO

Une suite déjà prévue

Pour visionner - légalement - cette saison 8 deen France, il faudra se tourner une fois de plus vers OCS, qui en a obtenu les droits de diffusion. La première diffusion française est ainsi prévue danssur OCS Go.La publication de ce premierintervient après que quelques images de la saison 8 ont été diffusées durant les Golden Globes, plus tôt cette année, et que Richard Plepler (le patron de HBO) s'est exprimé auprès de Variety sur cette prochaine saison.L'intéressé expliquait notamment quejusqu'à maintenant. Ils s'apparenteraient, selon lui, à «» à part entière.Notons enfin que HBO travaille actuellement sur plusieurs spin-off. L'un d'entre eux s'est récemment vu octroyer un épisode pilote. Intitulé, il prendra placeavant les événements décrits dans Game of Thrones. The Verge pointe en outre que plusieurs acteurs ont déjà été castés pour cet épisode pilote, qui doit être réalisé par S. J. Clarkson, réalisatrice britannique ayant œuvré sur des séries comme, ou encore