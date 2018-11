L'idée cadeau inutile donc indispensable : le Monopoly musical Game of Thrones

Hasbro



Un porte-carte Trône de Fer musical

La version du célèbre Monopoly adaptée de la série télévisée et des romans de George R.R. Martin existe depuis quelques années. Et en attendant le retour de la série TV, dont le coup d'envoi de l'ultime saison sera donné au mois d'avril 2019, les spectateurs pourront patienter avec une version musicale du Monopoly version GoT.Annoncé pourpar Mashable , ledevrait teaser comme il se doit le lancement de la dernière saison du programme diffusé sur HBO. Et cette nouvelle édition du jeu créé par Hasbro comportera un porte-carte Trône de Fer qui jouera le générique musical de Game of Thrones, pendant que vous jouez. C'est la toute première fois qu'une édition du Monopoly intègre de la musique à son jeu.Interdite aux moins de 18 ans, cette version intègre une monnaie fidèle à l'univers de GoT, faite de cerfs en argent et de dragons en or. Une bonne idée cadeau pour évacuer la déprime post-fêtes de fin d'année ?