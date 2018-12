Game of Thrones : les lieux de tournage transformés en attractions touristiques

DarioZg / Shutterstock.com

Game of Thrones Legacy, nouvelle destination des fans

L'héritage de Game of Thrones

Des lieux de tournage transformés pour les fans en lieux touristiques ? HBO songe à capitaliser sur le succès de Game of Thrones pour attirer les amateurs en Irlande du Nord, à la découverte de l'univers de la série.2019 marquera la fin de la série Game of Thrones. En avril, nous connaîtrons le dénouement avec une saison 8 qui promet, encore, des records de téléchargements et de vues sur les plateformes légales. Et pour celles et ceux qui en voudraient toujours plus, bonne nouvelle : certains lieux de tournage situés en Irlande du Nord vont être adaptés pour devenir des lieux dédiés à la série et à son univers.Au long des sept premières saisons,, en plus de tournages dans d'autres villes telles que Dubrovnik, en Croatie. Parmi ces lieux irlandais, citons les grottes de Cushendun, Murlough Bay dans le comté d'Antrim, la baie de Ballintoy ou encore Castle Ward. Tous ces décors furent utilisés en plus des scènes tournées dans le Titanic Studios de Belfast.Il est possible déjà de visiter ces lieux, via des « tours » complets organisés par les villes ou des organismes indépendants. Mais. Winterfell, Castle Black, Kings Landing... Tous ces lieux pourraient devenir des lieux de visite pour les amoureux de Game of Thrones.Il pourrait être possible de se perdre dans les rues de l'immense Kings Landing, ou de se croire à l'aube de l'arrivée des White Walkers, en découvrant le modeste Castle Black. Enfin, on ne sait pas encore comment, car les décors associent vrais lieux, 3D, studios... Mais un projet est en cours pour offrir une nouvelle expérience sur des lieux connus, pour les fans.Les efforts de HBO ne sont pas liés au hasard. Game of Thrones est la série qui cumule tous les records, et lancer des produits dérivés ou des « attractions » promet de belles recettes. Mieux, il pourrait s'agir d'un moyen de continuer à entretenir l'intérêt autour de la saga.