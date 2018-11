George R.R. Martin : une nouvelle série de livres adaptée à la télévision

Hulu privilégié par les producteurs de la série

Univers de science-fiction

Célèbre dans le monde littéraire depuis plusieurs décennies déjà, George Raymond Richard Martin l'est aussi devenu dans l'univers cinématographique avec la diffusion de la série Game of Thrones ( dont la dernière saison est prévue pour avril 2019 ) sur HBO.Mais l'auteur de 70 ans s'est également illustré au travers de plusieurs autres séries de romans, à l'image de, composée de 27 tomes depuis sa création en 1987. L'oeuvre littéraire, qui a vu plus de 40 écrivains contribuer à son développement, devrait d'ailleurs faire l'objet d'une nouvelle série télévisée, croit savoir Variety , citant des sources proches du dossier.Toujours d'après le média américain, la plateforme Hulu, concurrente de Netflix, a été choisie en tant que diffuseur principal du show, en collaboration avec le studio de production Universal Cable Productions. George Martin officiera quant à lui comme producteur exécutif, aux côtés notamment de Melinda Snodgrass (scénariste ayant participé au projet Wild Cards) et Vince Gerardis.Wild Cards nous plonge dans un univers de science-fiction dans lequel un virus d'origine extra-terrestre frappe New-York en 1946, tuant 90 % des personnes touchées. Parmi les survivants, neuf sur dix subissent des transformations physiques majeures, lorsque le reste parvient à développer des super-pouvoirs.C'est donc à partir de cette trame que la série diffusée sur Hulu se construira. La date de lancement reste encore un mystère.