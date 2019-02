LinkedIn Live : le nouveau service de vidéo en direct arrive

Natee Meepian / Shutterstock.com

Un service utile, inspiré de ce que font les concurrents

LinkedIn n'a que très récemment intégré la vidéo sur sa plateforme

Avec 600 millions d'utilisateurs dans le monde,ne cesse de prendre de l'ampleur et de s'affirmer comme le premier réseau social professionnel. Les équipes qui y travaillent viennent de mettre au point une nouvelle fonctionnalité :. Ce service de vidéo en direct n'est pour l'instant disponible que sur invitation et dans une version bêta outre-Atlantique. Un formulaire de contact sera prochainement mis à disposition des utilisateurs souhaitant participer, comme l'indique TechCrunch.LinkedIn Live se présente comme un nouveau service offrant aux profils et aux pages entreprises la possibilité deà des groupes ciblés, ou bien directement sur le feed. La fonctionnalité permettra ainsi de proposer des événements comme des conférences, des sessions de questions/réponses, des présentations de produits, des cérémonies de récompenses, ou même des événements organisés par des influenceurs ou des mentors.La service devrait être largement inspiré de ce qui se fait sur d'autres plateformes, comme YouTube, Twitter et Facebook. Les utilisateurs pourront ainsien commentant ou en déposant des émoticônes. Les hôtes des vidéos pourront, eux, modérer directement l'espace réservé aux commentaires en supprimant les messages haineux ou ceux assimilés à du harcèlement.Pour développer la fonctionnalité, le réseau social s'est entouré decomme Azure Media Services, la division cloud de sa maison-mère, Microsoft, mais aussi de spécialistes de la diffusion en continu comme Wirecast, Switcher Studio, Socialive, Wowza Media Systems et Brandlive. D'autres sont par ailleurs attendus.. Ce n'est qu'en août 2017 que le réseau social a déployé ses premières vidéos natives. Depuis, le service a enregistré une forte croissance du trafic et des revenus tirés de la vidéo. «», précise Pete Davies, Directeur de la gestion des produits chez LinkedIn. La vidéo générerait également beaucoup d'argent, grâce à la publicité. Si aucun chiffre officiel sur l'essor de la vidéo sur LinkedIn ne circule, des millions de membres du réseau auraient déjà utilisé la fonctionnalité.