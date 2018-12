Le cofondateur de Reddit pense que les réseaux sociaux vivent leurs derniers instants

Un « pic social » a été atteint



Les gens préfèrent les petites communautés aux réseaux sociaux

Lors de sa dernière intervention pour la conférence Ignition organisée par Business Insider, il a prédit queallaient peu à peu être désertés au profit de plateformes qui sont davantage axées sur la communauté, telles que Discord ou Telegram.Prenant la parole à l'occasion de la conférence- un évènement qui regroupe de nombreux intervenants provenant aussi bien du secteur de la technologie, des médias, du divertissement, comme de la finance - Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit , en a profité pour alerter et dire tout ce qu'il pense à propos des grands noms des réseaux sociaux.Interrogé par Alyson Shontell, rédactrice en chef de Business Insider , à propos de la crise qui frappe les réseaux sociaux, Alexis Ohanian a fait part de son pessimisme sur la question en déclarant : «».La journaliste lui a ensuite demandé s'il faisait référence à Twitter , Ohanian répond : «». Il s'en prend également à LinkedIn qu'il qualifie comme étant «», en clair un réseau obsolète selon son point de vue.Alexis Ohanian estime que les gens ont à présent une réaction négative à l'égard des réseaux sociaux, bien queetcontinuent de grandir chaque jour avec une augmentation de leur nombre d'utilisateurs, ce qui n'est pas le cas pourIl pense en effet que les utilisateurs des réseaux sont plus attirés par l'aspect d'une «» plus petite d'individus partageant les mêmes intérêts plutôt que les grands réseaux sociaux. Selon lui : «».Concernant Reddit , Alexis Ohanian estime «» puisqu'il permet la création de petites communautés en ligne , mais il pense que de nouvelles plateformes verront le jour pour répondre aux besoins de certaines communautés.Pour le moment, Ohanian estime queetsont les deux meilleurs exemples de ces nouvelles plateformes plus orientées vers la communauté.