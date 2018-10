La boutique de jeux en ligne de Discord est enfin disponible en France

Allmy / Shutterstock.com

Une boutique de jeux entre valeurs sûres et indépendants

Une offre d'abonnement pour du jeu en illimité

Alors qu'elle se rapproche des 200 millions d'abonnés, la plateforme de VoIPlance actuellement en version bêta sa boutique en ligne deLe magasin propose dès à présent de nombreux titres, principalement des jeux indépendants mais également des titres plus connus commeouLe store propose également aux utilisateurs six titres labellisés, disponibles en exclusivité sur la plateforme durant 90 jours.Cette boutique en ligne sera accompagnée d'une offre d'abonnement à 9,99$/mois réservée aux joueurs souscrivant à l', comme l'indique Gamekult . De la même manière qu'unchez Xbox, les abonnés peuvent parcourir une collection de jeux, enrichie au fil des semaines, pour un tarif mensuel unique. Le catalogue comprend plus de 1 000$ de jeux disponibles immédiatement, aux dires de Discord.Le logiciel de VoIP vient ainsi se placer en « petit » concurrent de Steam , en cherchant à regrouper toute l'expérience du joueur PC sous un unique et même service.Le service a été déployé en France cette semaine et est actuellement disponible dans sa version bêta.