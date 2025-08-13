Zoom a publié un correctif en urgence, intégré dans la version 6.3.10. Pour l’installer, il suffit de se rendre sur le site officiel de Zoom ou de vérifier que les mises à jour automatiques sont bien activées dans les paramètres du logiciel.



L’éditeur recommande également de suivre quelques bonnes pratiques de sécurité, à savoir de ne jamais cliquer sur des liens douteux ou des pièces jointes inattendues, de garder sur son antivirus et de bien vérifier qu'il soit à jour, ou encore de vérifier régulièrement que Zoom (et les autres logiciels installés) utilisent bien leur dernière version.