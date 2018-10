Reddit met en place une procédure d'appel pour les subreddits mis en quarantaine

Reddit assouplit ses procédures de quarantaine

Les plateformes web souhaitent lisser leur image pour les annonceurs

Source : Reddit.

Quelques mois après l'aveu de son PDG quant à la difficulté de filtrer les contenus haineux modifie sa politique de quarantaine pour ses communautés. Le site web permet dès à présent aux modérateurs de faire appel s'ils estiment avoir effectué les modifications nécessaires à une publication pour tous publics.La mise en quarantaine a été instaurée il y a environ 3 ans pour protéger les utilisateurs, notamment les plus jeunes, de contenus choquants ou offensants. Ainsi, pour accéder aux contenus d'une communauté ayant été mise en quarantaine, l'utilisateur doit passer par une page d'alerte l'informant du type de contenu posté sur le fil de discussion.Avec cette nouvelle procédure d'appel, les modérateurs peuvent contacter Reddit pour montrer les «». Car derniers doivent apporter «».Reddit détaille plus précisément sa nouvelle politique :a déclaré un porte-parole de Reddit dans un e-mail.Reddit suit le mouvement d'autres plateformes sociales souhaitant proposer un contenu accessible au plus large public. YouTube et Facebook font également la chasse au contenu offensant ou violent afin de garantir un espace sain à leurs utilisateurs, mais également aux annonceurs, qui sont de plus en plus regardants sur les contenus aux côtés desquels apparaît leur image.