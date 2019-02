"Ligue du LOL" : qu'est-ce que c'est et pourquoi l'affaire explose 10 ans après

Les réseaux (sociaux) de la dérive

Photomontages entre autres humiliations

J'ai été ciblé et harcelé par la Ligue du lol, il y a huit ans et pendant plusieurs années après. Voici un résumé factuel de ce qui m'est arrivé. Avec les noms.https://t.co/BcwzUjppoZ pic.twitter.com/ouiwIkjbCz — Matthias Jambon-Puillet (@LeReilly) 10 février 2019



La classe politique s'insurge et encourage les victimes à parler

Cette #LigueDuLOL , c'est l'histoire de loosers, des mecs qui se gargarisaient de pouvoir se moquer d'autres personnes. Sauf que ces moqueries ont eu un impact dans le réel. Les victimes de cyberharcelement doivent pouvoir s'exprimer, et eux, j'espère qu'ils ont honte. pic.twitter.com/5dby7qENIT — Mounir Mahjoubi (@mounir) 10 février 2019

Si le merveilleux monde des réseaux sociaux est habitué aux trolls et autres railleries, cette affaire a quelque chose d'inédit. Là où la plupart des personnes malveillantes sur internet gardent l'anonymat bien à l'abri derrière leurs écrans, cetterassemble des noms bien connus de la sphère du web français. Pour revenir aux origines de cette véritable campagne de harcèlements ciblés, il faut remonter aux alentours de 2009, avant que Twitter ne devienne réellement populaire auprès du grand public en France.À cette époque pas si lointaine, un groupe d'une trentaine d'utilisateurs influents passe son temps à faire des blagues en se moquant "". Il s'agit d'une partie des propos tenus par Vincent Glad, le créateur de la. Ce dernier ne vous est peut-être pas totalement inconnu puisqu'il est actuellement journaliste pour le journal Libération. En effet, il s'agit d'une autre particularité de ce groupuscule qui est composé majoritairement de journalistes et de publicitaires parisiens. Malgré les propos de Glad, qui mentionne le fait que, les événements vont prendre une tournure saisissante.Si l'affaire resurgit avec presque une décennie de retard, c'est parce que les faits étaient bien souvent méconnus voire inconnus du grand public. C'est, comme le précise Le Monde , le journaliste deThomas Messias qui a mis le feu aux poudres. Dans son tweet , et sans nommer la, il évoque desqui maintenantSi se moquer des gens en petit comité n'a rien de très joli-joli, las'est vite emballée en poussant le vice beaucoup plus loin. Dans un article publié par Libération , plusieurs victimes ont témoigné comme la journaliste culinaire Nora Bouazzouni. Elle y dénonce notamment de fréquentes. Il existe une multitude de témoignages de ce genre sur Twitter de personnes comme Florence Porcel (vidéaste scientifique), Lâm Hua (animateur sur JVTV) ou encore Matthias Jambon-Puillet (écrivain). Il est souvent question de femmes et d'homosexuels d'après les témoignages recueillis. Tous évoquent des mois voire des années de harcèlement avec des répercussions bien réelles sur leur vie privée respective.Ce que ces déclarations ont aussi révélé, c'est le fait que la plupart des victimes connaissaient ou avaient déjà croisé leur(s) « agresseur(s) ».Lorsqu'une personne était prise en grippe par un ou plusieurs membres de cette, le calvaire commençait. Si aucune action en justice n'a été lancée à l'époque ou aujourd'hui, les langues se sont déliées et les personnes aujourd'hui mises en cause ont répondu à ces accusations. S'ils ne nient pas leur implication dans ces harcèlements, les excuses ont tout de même bien du mal à se faire entendre.Ainsi, malgré le fait que des membres de la ligue en question ont effacé d'anciens tweets ou ont parfois carrément quitté le réseau social, d'autres ont décidé de prendre la parole comme le rédacteur en chef du magazineDavid Doucet. S'ils reconnaissent presque tous leur appartenance à ce groupe, ils mentionnent souvent le fait de ne pas avoir pris conscience de la gravité de leurs actes passés.Quoi qu'il en soit, les principaux incriminés dans cette affaire n'auront sans doute pas de sanctions judiciaires puisque les faits sont prescrits. Nonobstant des sanctions professionnelles (mises à pied à titre conservatoire) à l'encontre d'Alexandre Hervaud et Vincent Glad ont été décidées un peu plus tôt ce matin par le journal Libération En plus de centaines de réactions d'anonymes ou de proches des victimes, la classe politique s'est également insurgée à ce sujet. Ainsi, le secrétaire d'État au Numérique Mounir Mahjoubi s'est exprimé sur le plateau de BFMTV en qualifiant les membres de lade. Mounir Mahjoubi termine en encourageant les victimes à parler. Enfin, la secrétaire d'État en charge de l'égalité hommes-femmes et de la lutte contre les discriminations Marlene Schiappa a communiqué son