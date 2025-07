Threads a deux ans et pour fêter ça, le réseau social a bénéficié d'une mise à jour conséquente : il est désormais possible d'avoir des conversations en tête à tête sur cette plateforme mais uniquement entre utilisateurs majeurs étant abonnés communs sur Threads ou Instagram. On rappelle que cette option très attendue était en test depuis quelques temps déjà : c'est un pas de plus pour aider le réseau à prendre son indépendance et à s'affranchir de son grand frère, Instagram.