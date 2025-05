Du côté de Facebook, Meta développe actuellement une fonction qui permettra d'ajouter des pixels invisibles aux vidéos afin que ces dernières s'adaptent mieux à un visionnage sur mobile. Nommée « Video Expansion », elle sera intégrée aux Reels diffusés sur la plateforme. L'objectif est, on le voit, que les publicités se fondent de manière plus naturelle avec les contenus des créateurs, et ce, afin de les rendre plus immersives, mais aussi plus impactantes.