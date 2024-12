Threads aurait-il peur de la poussée de Bluesky ? Le réseau social adossé à Instagram ne cesse d'engranger des millions d'utilisateurs supplémentaires, mais ne parvient pas à intéresser les utilisateurs les plus actifs de la plateforme X. Une partie d'entre eux a trouvé refuge sur Bluesky, notamment après l'élection de Donald Trump soutenu par Elon Musk, mais se détourne de Threads et de son algorithme ne mettant en avant que du contenu léger et sans grand intérêt informatif. Threads doit donc réagir et multiplie les annonces tous azimuts pour tenter de trouver un nouveau souffle.