Le commissaire adjoint de la DPC, Graham Doyle, ne prend pas vraiment de pincettes. Selon lui, le traitement des données personnelles sans base juridique appropriée constitue une « violation claire et grave » des droits fondamentaux. Cette décision historique montre que les autorités européennes ne plaisantent plus avec la protection des données personnelles des citoyens.

La DPC pointe notamment du doigt l'absence de consentement « libre, éclairé et spécifique » des utilisateurs, un pilier pourtant fondamental du RGPD. LinkedIn n'a pas non plus réussi à démontrer que ses intérêts commerciaux primaient sur les droits fondamentaux de ses membres.