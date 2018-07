Sanction RGPD : premier dégât à 250 000€ pour Optical Center

Optical Center déjà épinglé par la CNIL

Un coup de chance ?

Modifié le 14/06/2018 à 16h39

C'est une faille de sécurité qui date de 2017. À cette époque, la CNIL a été informée d'une « fuite de données conséquentes », certains internautes ayant pu accéder à des centaines de factures d'autres clients, à leurs données de santé et à leurs numéros de sécurité de sociale.Au total, plus de 3 millions de documents confidentiels téléchargeables depuis le site d'Optical Center. L'entreprise avait réagi en expliquantMalgré une réaction rapide, pour la CNIL l'entreprise a enfreint l'article 34 de la loi Informatique et Libertés qui prévoit une amende maximale de 3 millions d'euros.Avec le RGPD, les pouvoirs de la CNIL ont augmenté et l'organisme estime que la protection et la confidentialité des données devraient être une priorité pour toutes les entreprises, dont Optical Center. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que l'opticien n'est pas en règle. En 2015, il s'était vu infliger une amende de 50 000 € pour défaut de sécurité. La CNIL a ainsi décidé de rendre publique cette affaireL'amende de 250 000 euros est la plus élevée jamais imposée en France. Mais cela aurait pu se passer bien différemment si la faille avait été décelée après la mise en application du RGPD : Optical Center aurait pu se voir infliger une amende montant jusqu'à 20 millions d'euros.