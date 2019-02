Un accord standardisé de la collecte des données personnelles : et pourquoi pas ?

Pixabay

Une production et une collecte de données qui explosent

Des dizaines de jours ou de semaines pour lire l'ensemble des politiques de confidentialité

Un seul et même accord qui donnerait vraiment aux consommateurs le contrôle de leurs données

Et si, face à la multiplicité des demandes d'accord de telle ou telle, il existait une solution simple ? C'est la question que se pose Michael Björn, Responsable de l'agenda de recherche et de la qualité chez Ericsson ConsumerLab. Le docteur en modélisation des données considère qu'unconstitue la clé.Entre 2016 et 2020,, pour un trafic généré par les smartphones dix fois plus important durant cette période, ce qui sous-entend unede la masse de données. Les data sont en partie des informations personnelles sur le comportement et la façon de consommer en ligne que les consommateurs se sentent obligés d'abandonner pour pouvoir naviguer sur un site ou pour télécharger une application.On sait queaide à prévoir le comportement des internautes, à les guider, pour monétiser ces données. Pour Shoshana Zuboff, professeur émérite à la Harvard Business School, la collecte de données utilisateur sur un produit ou un service sert aussi bien àOr, les entreprises ne peuvent pas collecter nos données et les monétiser à n'importe quel prix. Il faut en effet que l'utilisateur « autorise » le site internet à collecter des informations à son sujet. Cela signifie que, dans tous les cas,, refuser d'utiliser le service ou d'acheter le produit, s'il n'est pas d'accord.Le problème, c'est que les politiques de confidentialité sont aussi nombreuses qu'il existe de sites internet. Et elles sont longues comme le bras. En 2008, deux professeurs de l'université Carnegie-Mellon avaient noté que la lecture de l'ensemble des politiques de confidentialité rencontrée au cours d'une année prendrait.... On imagine bien, plus de 10 ans plus tard, que le nombre a dû exploser.Alors forcément, on se sent parfois pris au piège par ces fameuses politiques de confidentialité et, presque, que nous cédons nos données pour une navigation plus « paisible ». Comme un enfant qui reviendrait à la charge tant qu'il n'a pas récupéré son jouet, jusqu'à ce que vous disiez « Oui ».Mais une solution existe. Selon Michael Björn, «». L'idée est fondamentalement intéressante, car elle réduirait le temps nécessaire à la lecture de conditions sur la confidentialité.En attendant, les utilisateurs, dans l'impasse, continuent de cliquer sur les boutons « Oui » ou « J'accepte ». Mais la décision prise le 7 février 2019 par les autorités allemandes, qui ont exigé de Facebook de ne pas combiner les informations personnelles des utilisateurs de Facebook, Instagram et WhatsApp sans leur consentement, pourrait ainsi rebattre les cartes. Internet pourrait alors être à l'aube d'un nouveau modèle commercial.