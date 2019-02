Linky : des mesures conservatoires demandées devant le tribunal de Paris

Un compteur trop intrusif ?

Continuelle polémique autour du CPL

Source : Le Figaro

Alors que leur déploiement est toujours en cours sur le territoire français, lesfont toujours l'objet d'une intense contestation . Dernièrement, 120 personnes se sont regroupées pour demander au tribunal de Paris descontre les nouveaux appareils de mesure de l'électricité.Pour les deux avocats du groupe de consommateurs, le problème viendrait premièrement de la future exploitation desdes utilisateurs. En effet, d'après eux,, filiale du groupe EDF dédiée à la distribution de l'électricité, compterait profiter de cette énorme quantité de données pour «».Les juristes entendent également s'appuyer sur un avis de la CNIL, qui a jugé que cette collecte était «». Car des données de consommation électrique peuvent contenir de nombreux éléments quant aux habitudes de vie d'un individu : heures de sortie, de retour, de coucher, de lever, périodes d'absence prolongée...Mais les requérants présentent d'autres griefs contre Enedis. À commencer par l'éternel débat autour de la technologie, servant à transmettre les données. Les avocats entendent ainsi rappeler l'opinion de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), qui a souligné des «» des fréquences utilisées.Enfin, le groupe de consommateurs met en cause l'entreprise, qui a fait office d'« évaluateur officiel » du compteur Linky et donné un avis favorable. Ce qui soulève un potentiel conflit d'intérêts, dans la mesure où l'entreprise a elle-même participé au déploiement des appareils, dans le cadre de deux contrats conclus avec Enedis.Les avocats espèrent notamment empêcher le distributeur d'installer un compteur Linky chez leurs clients. Et ainsi permettre à d'autres consommateurs, opposés à ces appareils communicants, de bénéficier d'une jurisprudence favorable.