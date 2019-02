Linky : la ville de Semoy vient de remporter une bataille en justice

La commune de Semoy veut laisser ses administrés décider

L'installation « forcée » des compteursd'ici 2024 fait grincer des dents dans de nombreuses communes françaises, opposées au compteur électrique de nouvelle génération. La petite commune de(un peu plus de 3 000 habitants), dans le Loiret (région Centra-Val de Loire), est parvenue à obtenir gain de cause son combat contre Enedis après le rejet par le tribunal administratif d'Orléans du recours initié par le fournisseur d'électricité.Tout avait commencé lors d'un banal conseil municipal de la commune de Semoy dans le Loiret. Nous sommes en 2018. Les élus avaient adopté une motion. Le conseil avait indiqué ne pas vouloir faire barrage à l'installation des appareils, mais simplement demander à Enedis de laisser aux consommateurs leur libre arbitre. Sauf que la décision n'avait pas été du goût du fournisseur.Enedis a ainsi déposé un recours auprès du tribunal administratif d'Orléans, qui l'a rejeté au mois de décembre, estimant queet que ce dernierPlusieurs autres communes ont pris des mesures contre le déploiement des compteurs Linky dans le Loiret : Conflans-sur-Loing, Patay, Châlette-sur-Loing, Saran et Fleury-les-Aubrais. Décidément, la vie de Linky n'est pas un long fleuve tranquille.