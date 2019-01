Linky mis à mal par un collectif lyonnais, qui attaque Enedis en justice

Plusieurs dizaines de plaignants associés à la procédure

Les représentants des anti-Linky et d'Enedis opposés sur l'exploitation des données personnelles

Entreet les usagers, ça n'a jamais été le grand amour. Pour preuve, lundi 21 janvier avait lieu une audience en référé au Tribunal de grande instance de Lyon. À l'initiative du collectif, la procédure a pour but d', installé progressivement par la sociétésur tout le territoire.Sandrine Larizza, membre du collectif, rappelle au journal local Lyon Capitale que «». Pour elle, «».L'entreprise a débuté l'installation du compteur connecté dès 2010 sur le territoire lyonnais. Mais la grogne persiste et les usagers anti-Linky n'ont pas hésité à se rassembler pour s'associer à la requête déposée au TGI. «», indique maître Edouard Raffin.Dans son plaidoyer, l'avocat du collectif fait remarquer que «» (rappelons, comme nous vous l'indiquions sur Clubic il y a quelques mois, que les différents compteurs communicants sont plutôt friands de données personnelles).Maître Raffin s'offusque : «». Selon lui, «». EDF, la maison mère d'Enedis, pourrait ainsi faire des données connectées de ses utilisateurs un juteux commerce.De l'autre côté, le représentant d'Enedis, maître Gilles Le Chatelier, indique que«». Il rappelle également que les données privées des usagers ne peuvent pas être transmises à un tiers sans leur accord, chacun pouvant vérifier directement sur son espace en ligne s'il a consenti à offrir ses données et procéder à sa rétractation. Enfin, maître Le Chatelier se base sur le Code de l'énergie pour affirmer qu'une clause permet à Enedis d'avoir accès au compteur et à la possibilité de le réparer, le changer et le remplacer.Deux versions s'opposent donc, et le délibéré sera rendu le 18 février 2019. Deux procédures similaires ont aussi été initiées dans la Drôme et en Ardèche.