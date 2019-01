Le dispositif cybermalveillance.gouv dévoile ses chiffres de l'année 2018

Hameçonnage, piratage de compte, pourriel et virus en têtes d'affiche



Victimes recensées (Source : cybermalveillance.gouv.fr



Répartition des menaces (Source : cybermalveillance.gouv.fr

Une plateforme de sensibilisation aux risques

La plateforme cybermalveillance.gouv.fr a été créée pour tenir un rôle de sensibilisation, de prévention et de soutien en matière de sécurité numérique auprès des citoyens français.En 2018, ce sont 24 575 particuliers, 3 650 entreprises et 631 collectivités qui ont fait appel à l'assistance de la plateforme, qui ne cesse de gagner en notoriété, pour. Deux pics ont été relevés en octobre et en novembre, avec environ 8 000 victimes sur la période.Les principales menaces identifiées chez les particuliers sont l'hameçonnage (phishing, 25 %), le piratage de compte (19 %) et le pourriel (spam, 16 %). Du côté des entreprises, on retrouve l'intrusion serveur (16 %), encore l'hameçonnage (14 %), et les virus (dont ransomware) et pourriel (ex aequo, 12 %). Enfin, l'hameçonnage (20 %), le pourriel (19 %) et les virus (10 %) dominent chez les collectivités.Par ailleurs, la plateforme Cybermalveillance référence 1 534 prestataires issus de toute la France, qui sont des spécialistes et organismes compétents sélectionnés par le gouvernement. Le groupement d'intérêt public (GIP) Action contre la cybermalveillance (ACYMA) a noué un partenariat avec 37 membres, parmi lesquels le Conseil national du logiciel libre (CNLL), la Fevad, Bouygues Telecom, Kaspersky, le groupe La Poste, Orange Cyberdefense, Microsoft ou encore SFR.Le site propose divers contenus de sensibilisation comme des fiches réflexes, pratiques, des vidéos ou des recommandations, ainsi qu'un kit de sensibilisation, déjà téléchargé plus de 20 000 fois.