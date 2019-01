Cyberattaque en Allemagne : un lycéen avoue les faits

Aux manettes, un autodidacte de l'informatique

Parfois, lorsqu'on est jeune, on s'estime incompris ou révolté par ce que l'on peut voir ou attendre, chez soi ou dans la société. C'est ce qui aurait poussé, qui vit chez ses parents, à comme nous vous le rapportions récemment sur Clubic.com . Le jeune homme dit avoir été «», selon le porte-parole du département de lutte contre la cybercriminalité au parquet de Francfort.Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune lycéen aurait réussi à mener cette vaste opération pirateet à diffuser les informations récoltées sur un compte Twitter. Les révélations ont été prises très au sérieux par les autorités allemandes, qui craignaient avoir été victimes d'une véritable cyberattaque.Si l'extrême droite locale a, un temps, été accusée du fait d'avoir été épargnée par le piratage, le hacker en herbe n'aurait pas été motivé par des considérations politiques, mais plutôt par un agacement général., il a dit aux forces de l'ordre d'outre-Rhin avoir agi seul. Dès le 20 décembre, il se servait du réseau social au petit oiseau bleu pourcomme des adresses, des numéros de téléphone ou des photos.elle-même fut touchée, mais aucune donnée sensible n'a été dévoilée.Tout est bien qui finit bien ? Pas forcément, l'Allemagne redoutant que « tout un chacun » puisse, depuis son domicile, avoir accès auxparmi les plus importantes du pays.