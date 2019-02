Grand débat : les français seront conviés par téléphone aux conférences citoyennes

Les listes électorales ont moins la cote que les numéros de téléphone

100 participants par région

La secrétaire d'État en charge de l'animation du grand débat national , a détaillé jeudi 7 février les modalités du prochain, censées débuter le 1er mars 2019 en région, pour la dernière partie du débat. C'est grâce aux numéros de téléphone que seront composées les listes de participants.Les numéros de téléphone ont donc été privilégiés aux listes électorales., s'est justifiée la secrétaire d'État sur RTL.Le gouvernement a décidé de confier à un prestataire la tâche de composer des numéros de citoyens français pour participer aux conférences. Selon les informations du, il pourrait s'agir d'Le système sera automatisé et fonctionnera via un logiciel qui composera de façon aléatoire des(et indicatifs) téléphoniques, allant du 01 au 09. Si la personne contactée prend la peine de répondre, il lui sera demandé de se présenter et si elle est d'accord pour participer. À noter que chacun sera libre d'accepter ou de refuser, il n'y auraAlors qu'une conférence sera organisée dans chaque région, ce sont 100 citoyens qui devraient participer à chacune d'entre elles, soit environ 2 000 Français. L'institut potentiellement en charge de la démarche devra faire en sorte de constituer un panel le plus représentatif possible du pays.