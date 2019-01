Grand débat national : le site Web est en ligne depuis le 15 janvier

L'essentiel se retrouve en page d'accueil



Page d'accueil du site granddebat.fr

Attendez-vous à fournir vos données pour pouvoir participer



Impression écran de la page profil du site granddebat.fr

Dimanche,a adressé une lettre aux Français. Une missive censée éteindre la crise des Gilets Jaunes poursouhaité par tous. Le site Internet dédié à l'événement est en ligne depuis le 15 janvier 2019.Le site granddebat.fr s'ouvre avec la lettre du président de la République dont nous vous parlions un peu plus haut. Toujours sur la page d'accueil, vous retrouvez les grands thèmes et les modalités de ce grand débat, qui pour le moment prend vie un peu partout en France avec des réunions d'initiatives locales organisées sur le territoire. Puis le site nous informe qu'On append également que des stands de proximité vont être installés «» devant lesquels il sera possible de s'arrêter pour donner son avis sur les grandes thématiques qui font le débat. Ensuite, dès le 1er mars, des conférences citoyennes régionales seront organisées. Elles accueilleront des Français tirés au sort ainsi que des représentants des diverses parties prenantes.Le site permet aussi d'accéder à l'agenda et à la carte des événements organisés dans le cadre du grand débat, notamment les réunions locales. Il permet aussi de déclarer et d'organiser sa propre réunion. Pour cela, le gouvernement met à disposition des Français un kit méthodologique d'accompagnement, si le cœur vous en dit.Pour s'inscrire sur granddebat.fr, il faut fournir un nom ou un pseudonyme, une adresse électronique, un mot de passe, un statut (citoyen, élu, organisation etc.) et un code postal. «», promet le site.Une fois inscrit, il est possible de compléter son profil en y ajoutant une photo, une biographie, une localisation, et ses profils de réseaux sociaux. Le site permet d'indiquer aux moteurs de recherche de ne pas référencer notre profil. En cas de participation à un projet, des données personnelles devront être fournies pour permettre une vérification de l'identité. Celles-ci seront accessibles dans son espace personnel., qui se veut être protégé par un collège indépendant de cinq garants ainsi qu'un comité de surveillance transpartisan et un comité de suivi,, en avril.