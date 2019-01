Mbappé, Aznavour, Stephen Hawking... le top 20 des pages Wikipédia les plus consultées en 2018

Le football, très largement représenté dans les pages les plus visitées

1) France , 8 517 138 vues

, 8 517 138 vues 2) La Casa de Papel , 4 636 638

, 4 636 638 3) Kylian Mbappé , 4 448 374

, 4 448 374 4) Coupe du monde de football 2018 , 4 370 999

, 4 370 999 5) Cristiano Ronaldo , 4 036 932

, 4 036 932 6) Accueil , 3 005 312

, 3 005 312 7) Lionel Messi , 2 925 557

, 2 925 557 8) Coupe du monde de football , 2 835 928

, 2 835 928 9) Meghan Markle , 2 835 996

, 2 835 996 10) Élisabeth II , 2 708 514

, 2 708 514 11) Charles Aznavour , 2 489 010

, 2 489 010 12) Antoine Griezmann 2 356 806

2 356 806 13) Freddie Mercury , 2 346 806

, 2 346 806 14) Propylène glycol , 2 271 440

, 2 271 440 15) France Gall , 2 213 867

, 2 213 867 16) Emmanuel Macron , 2 151 130

, 2 151 130 17) Comptabilité , 2 103 094

, 2 103 094 18) Stephen Hawking , 2 007 973

, 2 007 973 19) Zinédine Zidane , 1 993 586

, 1 993 586 20) Curriculum vitae, 1 919 540



La page de la France a connu deux pics : un à la fin de la Coupe du monde de football, et l'autre, plus important, au plus fort de la crise des gilets jaunes

Derrière Google, Facebook et YouTube, il y a. Avec- un chiffre qui reste constant depuis 2016 - l'encyclopédie en ligne est leen France. Ses 500 millions de visiteurs et ses 180 milliards de pages vues font de Wikipédia un mastodonte de l'Internet mondial. L'année dernière, l'article le plus visité de la plateforme fut celui de, Coupe du monde oblige...Avec 8 517 139 vues en 2018, l'article sur laest très largement arrivé en tête des pages Wikipédia les plus consultées dans l'Hexagone. Il devance la série de Netflix,, et la star de l'équipe de France de football et du PSG, le jeune. Découvrez le top 20 complet, largement dominé par le ballon rond :Wikipédia émet tout de mêmesur les articles « propylène glycol », « comptabilité » et « curriculum vitae ». Les trois n'ont qu'un taux de visite via smartphone de 5 % seulement, ce qui renforce, selon l'encyclopédie, la thèse de spams, botnets ou mêmes d'erreurs les concernant.Enfin, Wikipédia nous fait remarquer, à juste titre, que le trafic de l'encyclopédie suit. En effet, letotal de la plateforme dans sa version française.