Facebook fait cadeau d'un million de dollars à Wikipedia

Un peu de générosité à l'approche de Noël

Après de multiples scandales, l'image de Facebook et de son patron Mark Zuckerberg est amochée. Mais il semblerait bien que le PDG ait décidé de la redorer en signant un chèque.Il a, en effet, fait un don d'un million de dollars pour le programme Wikipedia Endowment. Bien que cela ne représente pas grand-chose lorsqu'on s'intéresse aux bénéfices de Facebook, c'est surtout l'occasion pour le géant d'aider l'encyclopédie qu'il utilise quotidiennement pour lutter contre les fakes news. Et cela fait (évidemment) plaisir à Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia. Il espère d'ailleurs que cela puisse marquer le début d'un travail en collaboration avec le réseau social.En attendant, cela représente une somme qui vient s'ajouter à la campagne de financement dont l'objectif est d'atteindre 100 millions de dollars. Le programme Wikipedia Endowment a déjà permis de récolter plus de 50 millions de dollars.