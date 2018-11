TikTok attire les adolescents... et les prédateurs sexuels

L'application star des collégiens

Le principe deest simple, mais, semble-t-il, des plus efficaces. Les utilisateurs s'en servent pour se filmer en train de chanter enet de danser sur leurs titres favoris, dans le but de partager le résultat sur le réseau social. C'était le même fonctionnement employé par l'application, qui a depuis été rachetée par... TikTok.Le succès de l'application est incontestable. Elle recensedans le monde, dont 2,5 millions en France. Cette année, l'application est même devenue la plus téléchargée de l'App Store d'Apple, confirmant son attraction auprès des adolescents.Seulement, en réalité, les utilisateurs ne sont pas tous dans cette tranche d'âge. Même si la limite d'âge pour pouvoir s'inscrire est de 13 ans, une grande partie d'entre eux sont plus jeunes. D'après des chiffres de l'association Génération numérique, TikTok est avant tout un: plus de la moitié des jeunes filles de 11 à 14 ans y posséderaient un compte.Et comme d'autres réseaux sociaux, l'application n'est pas à l'abri des populations malveillantes. Ainsi, plusieurs observateurs ont noté lasur la plateforme, dans plusieurs pays, dont la France. C'est par exemple le cas du youtubeur Le Roi des Rats, qui s'est fait passer pour une jeune utilisatrice durant plusieurs semaines. Il a révélé avoir ensuite fait l'objet de, allant jusqu'à l'échange d'images pédopornographiques.Face à la polémique, ByteDance, la société mère de TikTok a déclaré «». Elle a également livré des conseils aux parents, pour, et a rappelé la limite d'âge mise en œuvre.Une mesure insuffisante, selon certains observateurs. En effet, l'article 8 du RGPD indique que, pour s'inscrire à un réseau social, un individu de moins de 15 ans doit disposer dede ses parents. L'association Génération Numérique entend donc dénoncer TikTok à la CNIL.