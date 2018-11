Vous vous souvenez de Vine ? Decouvrez Bytes, le nouveau service de vidéos courtes

Byte = Vine 2

Un successeur qui a mis des années à arriver

Source : Engadget

Vine est mort, vive. Le service de vidéos courtes revient sous un nouveau nom. C'est Don Hoffman, l'un des fondateurs de Vine, qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter.L'application Vine, pour ceux qui l'ont oubliée, permettait de partager descourtes de 6 secondes maximum, tournant en boucle. Très populaire, elle avait été rachetée paren 2012 mais comme souvent sur Internet, les utilisateurs sont rapidement passés à autre chose et le service a été fermé en 2016 par le réseau social.Don Hoffman espère le même succès que sa précédente application, qui comptait pas moins de 200 millions d'utilisateurs actifs en 2015. Depuis la fermeture, il a régulièrementune «» mais sans donner plus d'informations. En mai dernier, il s'était excusé auprès de ses followers pour le retard pris par le développement, expliquant que les utilisateurs auraient été déçus «».Mis à part le nom, on sait juste queaura le même fonctionnement, permettant dedes vidéos courtes. L'application possède déjà son compte Twitter et Instagram, mais là encore, rien de plus à se mettre sous la dent hormis un simple logo.Rendez-vous est pris au printemps 2019, si tout se passe bien pour Byte, afin de voir si Don Hoffman et ses équipes ont quelques surprises à nous dévoiler.