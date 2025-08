De nos jours, les applications de messagerie instantanée ne ressemblent plus vraiment à de simples applications de messagerie. En effet, ces dernières regorgent de plus en plus de fonctionnalités en tous genres, WhatsApp en étant désormais la parfaite illustration. De toute évidence, Telegram ne déroge pas à la règle, et vient d'accueillir un ensemble de nouveautés destinées à améliorer l'expérience utilisateur et à favoriser les interactions sur la plateforme.