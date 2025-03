Telegram est aujourd'hui un poids lourd de la messagerie instantanée. Le logiciel, bien connu du grand public pour sa sécurité et le chiffrement des conversations intégré, ne cesse pourtant de proposer de nouvelles options à ses utilisateurs pour améliorer l'expérience générale. L'éditeur vient d'annoncer une fournée d'améliorations et de capacités qui arrivent dès à présent dans l'application mobile, et les utilisateurs Android sont à la fête.