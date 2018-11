Toujours très inspiré, Facebook lance Lasso, son clone de TikTok

Musical, mais pas que

Quand ce n'est pas Instagram qui "s'inspire" allègrement de Snapchat, c'est Facebook qui se charge de puiser les bonnes idées où elles se trouvent. Et il s'avère qu'en ce moment, les bonnes idées se trouvent chez. Ainsi Facebook lance aujourd'hui, son propre service, à mi-chemin entre l'application précitée et feu Vine.Avec Lasso, les utilisateurs peuvent tourner de courtes vidéos, les barder d'effets et de stickers, et les partager en utilisant les hashtags de circonstance. L'application permet - évidemment - de partager lesdites vidéos sur vos stories Facebook.Lasso compte bien jouer sur les plates-bandes de TikTok en incluant une "". Mais Facebook vise également les orphelins de Vine, en invitant ses futurs utilisateurs à partager des vidéos comiques ou leurs plus beaux ratés.C'est gratuit, on peut s'y connecter via Facebook, Instagram ou adresse e-mail, et c'est disponible sur Android . Sur iOS, taper "Lasso" dans l'App Store revoit vers ... TikTok. Pour l'instant.