La fonctionnalité de rencontre Facebook étendue au Canada et en Thaïlande



© Facebook

Pas de sortie en France prévue pour l'instant

Source : Business Insider UK

Après ses débuts en Colombie en septembre dernier, Facebook Dating prend la direction du Canada et de la Thaïlande avec quelques nouveautés au passage.Il est maintenant possible de mettre un "match" en pause ainsi que de revenir sur des "matchs" qui auraient été ignorés lors de votre précédent passage. Dans un premier temps, les "matchs" ne seront pas disponibles dans les deux nouveaux pays, en attendant que des utilisateurs s'inscrivent.Depuis son lancement en Colombie, Facebook Dating semble avoir rencontré son public puisque le product manager Nathan Sharp a précisé que la fonction a reçu. Rappelons qu'il ne s'agit pas d'une application à proprement parler mais plutôt d'une extension de Facebook. Elle est lancée des aujourd'hui au Canada et en Thaïlande. Il faut bien évidemment avoir 18 ans pour l'utiliser.