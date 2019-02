Facebook crée le premier fonds pour le civisme en ligne en France

Facebook

12 projets vont être sélectionnés puis financés

La lutte contre tout forme de discrimination, de harcèlement et d'intimidation est devenue l'un des enjeux majeurs sur Internet. Pour augmenter l'impact de projets innovants et initiatives citoyennes qui favorisent le développement de l'esprit critique,a ainsi créé un. Celui-ci prend la forme d'une structure de soutien de projets d'organisations françaises comme des start-up ou des associations sensibles à ces enjeux.Facebook a doté le fonds d'un million d'euros. Cette somme servira àlauréats avec des dotations jusqu'à 80 000 euros. Les gagnants seront désignés, précise le réseau social.Le Grand Prix du Jury « Lutte contre le harcèlement des jeunes », lui, sera récompensé à hauteur de 200 000 euros. Parmi les membres du jury, on retrouve Raymond Artis, président de la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE) ; Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT ; l'influenceuse Lola Dubini, engagée contre le harcèlement ; ou encore Julie de Bailliencourt, responsable de la Sûreté et Sécurité chez Facebook.L'appel à candidatures a été lancé le mercredi 7 novembre. Elles peuvent être envoyées sur le site http://fb-france-civisme.com/ jusqu'au 15 décembre 2018, date limite de réception. Les projets retenus seront ceux qui auront le plus innové dans la promotion des comportements responsables en ligne. Les lauréats seront révélés le 6 février prochain lors du Safer Internet Day.