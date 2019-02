Facebook va ouvrir des points de vente qui mettent en avant des petits e-commerçants

Des corners Facebook proposant des produits vendus habituellement en ligne

Vers un Facebook Store ?

va ouvrir des points de ventes dans les magasins de la chaîne Macy's, aux Etats-Unis. Ces pop-up stores présenteront des produits provenant de 100 marques en ligne ou de petits commerces qui utilisent les services Facebook.Parmi les marques mises en avant par le réseau social, on trouve entre autres Love Your Melon, une marque de vêtements qui reverse 50% de ses bénéfices à des associations de recherche sur le cancer de l'enfant, ou encore Charleston Gourmet Burger Company, qui vend... une marinade pour viandes. Engadget cite également Two Blind Brothers, une entreprise de confection dont les profits sont reversés à la recherche d'un remède contre la cécité.Facebook est une plateforme très importante pour les petits commerçants de quartier ou les e-commerces de taille moyenne. Le site leur permet d'interagir directement avec leurs clients, de leur proposer les dernières offres mais également de les renseigner sur les horaires d'ouverture ou de répondre à leurs questions, le tout pour un budget bien inférieur à celui d'une campagne de communication traditionnelle.On serait tenté de dire que Facebook, outre ses bonnes intentions vis-à-vis du commerce local, pourrait se servir de cette première expérience de vente physique pour préparer le terrain à l'ouverture de boutiques en son nom propre. Cela ne serait pas si étonnant, de la part d'un réseau social qui est aussi devenu fabricant en lançant son enceinte connectée Portal et ses casques de réalité virtuelle Oculus.Comme Google et Amazon, Facebook pourrait mettre en avant sa gamme de produits dans des boutiques bien placées dans les centres commerciaux et en centre-ville. Ce serait également un bon moyen, pour le réseau social - dont l'activité décline lentement -, de trouver un relais de croissance et de soigner sa dépendance à la publicité.Cette incursion de Facebook dans les magasins se déroulera jusqu'en février 2019, le temps de convaincre les clients de « liker » cette initiative.