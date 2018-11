Facebook a supprimé 3 millions de messages liés au terrorisme le trimestre dernier

Pe3k / Shutterstock.com

Le temps entre le signalement de la publication et sa suppression est en constante diminution

Facebook ne compte pas que sur lui-même

Jeudi,a réaffirmé sa volonté de mieux détecter et réduire les contenus que l'on peut rattacher au terrorisme. Le réseau social de Mark Zuckerberg a ainsi annoncé avoir. Ce chiffre est en très nette baisse par rapport au second trimestre, où Facebook avait déjà effacé quelque 9,4 millions de contenus.Là où Facebook a réussi son pari ces derniers mois, ce n'est pas tant sur la suppression des contenus, mais surtout le temps moyen d'attente entre le signalement d'une publication par les utilisateurs et sa suppression même. Entre le premier trimestre 2018 et le troisième, il est passéLe défi pour Facebook est de s'adapter à ceux qui postent ces contenus et qui essaient sans cesse d'échapper à la détection., précise le réseau social.Si Facebook est capable de détecter automatiquement certains contenus, Monika Bickert, responsable mondiale de la gestion des politiques du réseau social, estime que l'entreprise ne peut pas tout faire :Au troisième trimestre, Facebook annonce tout de même que 99% des contenus liés à l'État islamique et à Ai-Qaïda ont été suppriméspar des utilisateurs.