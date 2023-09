TikTok : si vous êtes inquiet pour vos données personnelles, le géant a de quoi vous rassurer (ou presque)

Les efforts du groupe ne s'arrêtent pas là. Pour rendre plus crédibles les informations que TikTok transmettra aux autorités, un tiers a été engagé : la société de sécurité NCC Group. Présente dans de nombreux pays européens, accréditée TIBER-EU et agréée par le National Cyber Security Center (NCSC) de Grande-Bretagne, elle aura la charge de contrôler que les données des utilisateurs européens sont bien protégées, et que seules les personnes légitimes puissent y avoir accès.

« Notre examen objectif, notre contrôle et notre assurance démontrent que les utilisateurs de la plateforme en Europe et au Royaume-Uni peuvent avoir confiance dans les normes de sécurité des données renforcées que TikTok met en place, qui vont au-delà des exigences réglementaires européennes », explique le responsable au sein de NCC Group Stephen Bailey. Cette société et TikTok s'entretiendront dans les prochains mois avec des dirigeants européens pour leur présenter les avantages de ce partenariat.