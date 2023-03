Le projet Clover, ou comment TikTok entend stocker vos données dans une enclave européenne

« Tout accès aux données sera non seulement conforme aux lois sur la protection des données en vigueur, mais devra également passer par ces passerelles de sécurité et contrôles supplémentaires », s'engage TikTok. Mais la firme veut aller plus loin et faire acte de transparence. Elle promet de choisir un tiers européen qui sera chargé de superviser la protection des données, de contrôler les flux de données et d'effectuer des vérifications indépendantes, outre le signalement de tout incident potentiel. Le nom de ce partenaire n'a pas encore filtré, mais TikTok s'engage aussi à davantage travailler la « pseudonymisation » des données personnelles.