Combien de personnes utilisent TikTok et travaillent dans l'entreprise en Europe ? La société donne les chiffres !

Deuxième application la plus téléchargée au monde après Instagram et devant Facebook, TikTok s'implante toujours plus en Europe, où ses efforts de transparence ont aidé à soigner quelque peu son image, très contrastée à ses débuts. Aujourd'hui, les influenceurs ne sont plus les seuls à y sévir : de grandes marques et même des ministres (ou plutôt, leur service de communication) s'y plaisent, assurant à terme la pérennité du service.