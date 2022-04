TikTok l'annonce : les données de ses utilisateurs européens vont être hébergées en Irlande

Jeudi matin, TikTok a franchi une nouvelle étape en signant le contrat avec le data center qui hébergera les données des utilisateurs de l'UE et du Royaume-Uni. Beaucoup ont pointé du doigt le fait que l'entreprise stocke celles-ci dans des serveurs situés aux États-Unis et à Singapour, où la réglementation pour la protection des données et des utilisateurs n'est évidemment pas la même qu'en Europe.