TikTok : scandale de fuite de données privées des US vers la Chine… qu’en est-il en Europe ?

Depuis plus d'un an, TikTok travaille pour rassembler toutes les données sensibles américaines, telles que les dates d'anniversaire et les numéros de téléphone, au sein d'une seule et même structure au Texas, un data center d'Oracle. Les centres d'enregistrements internes de TikTok aux États-Unis et à Singapour serviraient simplement en cas de besoin. Les données sensibles seraient exclusivement accessibles à la branche américaine de TikTok, au contraire des données publiques comme les publications et les profils, selon les enregistrements exploités par Buzzfeed News.

Même si aucune information concernant de potentielles exploitations de données personnelles américaines par le gouvernement n'est connue, le passif et la tension autour de ce sujet vont impliquer une transparence totale de TikTok, et sa maison-mère ByteDance, dans les mois à venir aux États-Unis.