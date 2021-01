Tiktok décide d'améliorer la confidentialité pour ses plus jeunes abonnés

Si TikTok mette déjà à disposition de ses utilisateurs de nombreux outils visant à gérer leur présence en ligne, le réseau tend à aller encore plus loin, en adoptant de nouvelles mesures pour les utilisateurs âgés de moins de 16 ans. Une manière de protéger autant que possible les plus jeunes.

Ainsi, TikTok explique : « Dès aujourd’hui, nous passons en mode Privé les paramètres de confidentialité par défaut de tous les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans ». De cette manière, seuls les abonnés acceptés par l'utilisateur pourront voir ses vidéos. Libre à l'utilisateur mineur, ensuite, d'ouvrir son compte au monde entier.