Google et Microsoft investissent dans un concurrent de TikTok

À la suite d'un tour de table, le groupe indien VerSe Innovation a récolté plus de 100 millions de dollars pour continuer à se développer. Parmi les principaux investisseurs, on retrouve les firmes de Mountain View et de Redmond. La valeur de VerSe est désormais évaluée à plus d'un milliard de dollars.

L'entreprise édite deux applications populaires en Inde, un marché émergent à très forte population qui intéresse toutes les sociétés de la tech. Le premier service, Dailyhunt, est un agrégateur d'actualités type News Republic comme il en existe déjà des dizaines.