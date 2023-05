Les réseaux sociaux favorisent-ils l'isolement ou le lien social ? Les Français ont un avis bien tranché sur la question

On notera tout de même que sur l'ensemble des réseaux sociaux les plus cités par les Français dans le cadre de l'étude (YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, Twitter, TikTok, Twitch, Discord, Telegram, Signal, Mastodon, BeReal), seuls Twitter (36 % en ont une bonne image, 44 % une mauvaise) et surtout TikTok (29 % en ont une bonne image, 56 % une mauvaise) dégagent une image plus négative que positive. YouTube (84 %) et WhatsApp (72 %) obtiennent la palme de la bonne image.