Selon Elon Musk lui-même, les réseaux sociaux seraient nuisibles

Une question émerge depuis un peu plus de deux ans. Quels sont les effets des réseaux sociaux sur la psychologie de leurs utilisateurs ? Si la société se pose d'abord la question des conséquences sur la population la plus jeune, avec encore récemment une plainte collective contre tous les grands réseaux portée par des éducateurs de Seattle, les répercussions sur l'ensemble des classes d'âge seraient aussi à étudier.

De son côté, Elon Musk a un avis sur la question. Lui-même propriétaire de l'une des interfaces les plus addictives au monde, à savoir Twitter, il semble aux premières loges pour analyser les effets néfastes des réseaux. Il tient à en discuter, comme le montre un tweet posté hier où on le voit s'interroger : « Instagram rend les gens déprimés et Twitter les met en colère. Qu'est-ce qui est le mieux ? »