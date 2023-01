Meta, Snapchat, YouTube, TikTok sont-ils responsables des dégâts de santé mentale de leurs jeunes utilisateurs ?

Quel est l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes cerveaux ? Si de plus en plus d'études se penchent sur ce problème, la plainte que viennent de déposer les responsables d'écoles situées à Seattle, au nord-ouest des États-Unis, pourrait bien être l'occasion d'approfondir la question.

Les éducateurs accusent ainsi les réseaux sociaux d'atteinte « à la santé sociale, émotionnelle et mentale » du jeune public. Ils seraient responsables de la hausse des suicides, des tentatives de suicide et des visites aux urgences pour cause de problèmes mentaux.

Ils exploiteraient « la psychologie et la neurophysiologie de leurs utilisateurs pour qu'ils passent de plus en plus de temps sur leurs plateformes », entraînant des soucis de santé mentale.