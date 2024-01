Les braqueurs espéraient voler un scooter, mais une balise AirTag cachée a directement conduit la police vers eux

À Marseille, on dirait qu'il ne faut pas trop vite « s'enflammer ». Dimanche soir, deux individus masqués ont fait irruption dans un salon de coiffure du 11e arrondissement, armés d'un couteau et d'une bombe lacrymogène. Après avoir braqué les clients et dérobé plusieurs objets, ils ont pris la fuite à bord d'un scooter TMax appartenant à un client du salon.