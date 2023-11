Un homme retrouve sa BMW volée seulement quelques heures après le drame... grâce à un AirTag !

Depuis leur lancement en avril 2021, les petits AirTags d'Apple ont plusieurs fois fait preuve de leur utilité. Rappelons que le petit accessoire permet de garder un œil à distance sur ses appareils favoris, via la fonction « Localiser » de l'iPhone. Malheureusement, les AirTags peuvent également se montrer dangereux, et la firme américaine a récemment été attaquée pour ne pas avoir su protéger efficacement les victimes de harcèlement, à cause de ce même traceur utilisé de manière abusive par certaines personnes malintentionnées…