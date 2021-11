Trackers : les AirTags d'Apple boostent le marché selon le P.-D.G. de Tile

Tile fonctionne bien malgré tout et c'est également une entreprise qui attire. Grâce à son expérience et aux différentes possibilités offertes par ses produits (plusieurs formats de trackers, intégration à des produits tiers , etc), son succès a récemment mené à son rachat par Life360. Si vous n'avez jamais entendu parler d'elle, il faut savoir qu'il s'agit là d'une entreprise spécialisée dans les services de localisation par abonnement. L'intérêt qu'elle a porté à Tile est donc tout à fait cohérent et semble être de bon augure pour CJ Prober et ses équipes.