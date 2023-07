Stéphane Bern en Ezio Auditore (Assassin's Creed) dans une vidéo de Cyprien, c'est donc ça, le multivers ?

La dernière vidéo de Cyprien aura sans doute de quoi en divertir plus d'un. Le youtubeur français, désormais habitué des vidéos « clash » entre animes, films et applications, s'est à présent décidé à faire se rencontrer les licences de jeux vidéo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est drôle et surprenant à la fois. Car oui, ce n'est pas tous les jours que Geralt de Riv tombe nez à nez avec le Professeur Layton. Ou bien que notre cher Link de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s'infiltre dans les univers de Portal et Resident Evil.